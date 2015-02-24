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Типография Алматы

 

 

 

 

Типография полного цикла, дизайн, оперативная полиграфия, сувениры в Алматы — быстро и дешево

Услуги цифровой и офсетной типографии

Продукция в наличии

Адрес: Пр. Сейфулина 404/67 (ниже Маметовой, БЦ Cascade, серое здание. Как заезжаете во двор - едете прямо, никуда не сворачивая, помещение №12, слева будет вывеска / табличка красного цвета "Типография")
Тел.: +7 (727) 978 25 35
Сот.: +7 (771) 218 58 28
Город: +7 (771) 746 01 55
почта: wellgifts.manager5@gmail.com
wellgifts.manager1@mail.ru
Instagram: gifts_almaty.2017

Услуги типографии WellGifts

Типография

Типография

Типография

Дизайн

Типография

Брендирование

Типография

Баннеры, оракал

типография алматы

Продукция в наличии

Лазерная резка картона и бумаги

Лазерная резка и гравировка

типография алматы

Текстильная продукция

типография алматы

Наградная продукция

типография алматы

Пластиковые карты

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Холдеры, подставки

типография алматы

Cувенирная продукция

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Бейджи, ланьярды

типография

Подарочные наборы с мёдом и не только...

Давно искала типографию с приемлемыми ценами и хорошим качеством. При этом нам постоянно требуется срочно допечатать буквально несколько штук за считанные часы. Бывает даже одну штуку. Ребята всегда быстро делают макеты и оперативно и качественно производят необходимые нам сертификаты, блокноты и прочую раздаточную продукцию. Всем советую!

Тогжан, ТОО «Ваджет

Время от времени заказываю печатную продукцию у данной компании. Очень довольна оперативной и всегда качественно выполненной работой. И цены всегда приемлемые, и на дизайн, и на саму продукцию.

Аруа

Делал гравировку в ТОО «Вэллгифтс», нужно было очень срочно забрендировать подарок для партнеров к предстоящему мероприятию. Подошли профессионально и лого получился просто шикарный! В офисе все были довольны

Евгений

Давно сотрудничаем с компанией по различным направлениям, все всегда качественно, оперативно и по довольно приемлемым ценам

Шолпан