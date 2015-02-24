г.Алматы
ул. Сейфулина 404/67 (ниже Маметовой, БЦ Cascade, серое здание. Как заезжаете во двор - едете прямо, никуда не сворачивая, помещение №12, слева будет вывеска / табличка красного цвета "Типография")
Давно искала типографию с приемлемыми ценами и хорошим качеством. При этом нам постоянно требуется срочно допечатать буквально несколько штук за считанные часы. Бывает даже одну штуку. Ребята всегда быстро делают макеты и оперативно и качественно производят необходимые нам сертификаты, блокноты и прочую раздаточную продукцию. Всем советую!
Время от времени заказываю печатную продукцию у данной компании. Очень довольна оперативной и всегда качественно выполненной работой. И цены всегда приемлемые, и на дизайн, и на саму продукцию.
Делал гравировку в ТОО «Вэллгифтс», нужно было очень срочно забрендировать подарок для партнеров к предстоящему мероприятию. Подошли профессионально и лого получился просто шикарный! В офисе все были довольны
Давно сотрудничаем с компанией по различным направлениям, все всегда качественно, оперативно и по довольно приемлемым ценам