Наш адрес::

г.Алматы, Пр. Сейфулина 404/67 (ниже Маметовой, БЦ Cascade, серое здание. Как заезжаете во двор - едете прямо, никуда не сворачивая, помещение №12, слева будет вывеска / табличка красного цвета "Типография")



Пн. - Пт.: 09:00 - 18:00

Сб. - Вс.: Выходной

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